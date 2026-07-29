La tournée inglese della Fiorentina si è chiusa con il successo per 1-0 sul campo del Watford, deciso dalla rete di Roberto Piccoli. Al triplice fischio, però, le emozioni più intense sono arrivate lontano dal terreno di gioco.

Tra gli abbracci del post partita c'è stato anche quello tra Edoardo Bove e i suoi ex compagni di squadra. L'ex centrocampista viola, presente alla sfida, ha avuto modo di ritrovare il gruppo con cui ha condiviso una parte importante della scorsa stagione, regalando uno dei momenti più toccanti della serata.

A rendere ancora più speciale il ricongiungimento è stata la dedica scritta sulla maglia che Bove ha consegnato nello spogliatoio della sua ex squadra. Un messaggio affettuoso, che richiama una promessa fatta nei mesi più difficili:

La dedica di Bove

Ci eravamo detti, anzi ti avevo scritto, che mi avresti rivisto in campo. Forse non alla Fiorentina, ma comunque eccoci qui! Tu in panchina ed io in campo! Grazie Doc, ti voglio bene! (QUI SOTTO IL VIDEO)