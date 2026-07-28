L'arrivo di Braschi in terra inglese ha fatto drizzare le antenne a più di un tifoso della Fiorentina che ha subito pensato che Moise Kean potesse aver riscontrato delle problematiche fisiche. Il ragazzo ha infatti svolto a più riprese allenamenti differenziati nel corso del ritiro a causa dell'annoso problema alla tibia e il timore di una ricaduta serpeggia all'interno della piazza viola. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non dovrebbero esserci problemi di sorta.

Kean sta continuando a seguire un percorso personalizzato anche nella giornata di oggi ma si tratta di un programma già concordato con lo staff. Per lui non c'è alcuna problematica fisica. Lo stesso tipo di lavoro lo ha svolto nel pomeriggio.