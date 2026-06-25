VN – Contatto Sohm-Grosso, giocatore da convincere. Fagioli cambia ruolo?

Ad oggi c'è la possibilità che Simon Sohm rimanga a Firenze, anche se, dal lato del giocatore, non sembra esserci una grande apertura

Giovanni Zecchi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 18:06)

Una seconda possibilità non si nega a nessuno, a patto però che ci sia la voglia di riprovarci. È stato questo il tema della telefonata tra Fabio Grosso e Simon Sohm,andata in scena nei giorni scorsi. L'allenatore della Fiorentina, in vacanza nel "suo" Abruzzo, ha fatto qualche telefonata e, tra i giocatori contattati, c'è anche l'ex centrocampista del Parma. (I DUBBI DI MINOTTI)

Grosso — La volontà del tecnico è chiara: valutare lo svizzero durante il ritiro estivo e capire se potrà essere utile alla causa viola. Anche perché Fabio Paratici sa benissimo che trovareuna sistemazione a un giocatore pagato 16 milioni di euro la scorsa estate, dopo una stagione piena di difficoltà prima a Firenze e poi a Bologna, non sarà semplicissimo.

Sohm — Ad oggi c'è la possibilità che Simon Sohm rimanga a Firenze, anche se, dal lato del giocatore,non sembra esserci una grande apertura nei confronti della Fiorentina. Nei sei mesi trascorsi in viola, il centrocampista ha sofferto la pressione di una piazza catapultata in un incubo, tanto da chiedere la cessione già nella prima finestra di mercato utile. Adesso, tornare e fare finta di nulla non sembra possibile. Per questo Grosso starebbe cercando di far capire al calciatore di poter essere centrale nel progetto viola. O, quantomeno, di concedersi due settimane di ritiro per provare a fargli cambiare idea.

Fagioli — L'unico club che, al momento, sembra davvero interessato al giocatore è il Sassuolo di Aquilani, mentre nessun'altra società ha bussato alla porta di Fabio Paratici. Sohm è pronto ad ascoltare eventuali offerte, ma con ogni probabilità il 10 luglio si presenterà al Viola Park. E chissà, magari Grosso riuscirà a recuperare almeno in parte quei 16 milioni che, in questo momento, sembrano essere stati investiti senza ottenere il rendimento sperato. Detto ciò, il centrocampo della Fiorentina resta un vero rebus. Ci sono tante mezzali di inserimento e, con Thorstvedt che si avvicina sempre di più al Viola Park,l'assetto della mediana potrebbe essere ridisegnato completamente.

Centrocampo — Al netto di qualche cessione, Fabio Grosso potrebbe riportare Niccolò Fagioli nel ruolo naturale di mezzala, accantonando l'esperimento, comunque riuscito, proposto da Paolo Vanoli. L'idea sarebbe quella di schierare davanti alla difesa un centrocampista di grande fisicità, un profilo alla Matic, per intendersi. Da qui, appunto, la volontà di Fabio Grosso di puntare su Simon Sohm. O, almeno, di provarci.