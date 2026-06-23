CorFio su Sohm: “Grosso, Paratici e il piano per il suo addio. Ci sono 2 opzioni”

Fabio Paratici e Fabio Grosso studiano il da farsi con Simon Sohm, centrocampista ex Parma di rientro dal Bologna

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Simon Sohm . Lo svizzero che il Bologna ha deciso di non riscattare guida un gruppo di calciatori che difficilmente potrebbero convincere Grosso a regalare opportunità di rilancio, tanto più se le esperienze temporanee hanno lasciato più ombre che luci.

Sohm

Ovvio, rispetto ad altri Sohm ha soltanto sei mesi di permanenza in viola, ma a giudicare dalle difficoltà d’ambientamento emerse nel girone d’andata la possibilità di risparmiare i quasi 1,5 milioni previsti nel contratto fino al 2030 sembra preludere a una separazione scontata, persino definitiva se dovessero esserci pretendenti seriamente interessate (altrimenti un altro prestito è comunque realistico).