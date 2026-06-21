Al Viola Park si valutano diverse cessioni. Mentre La Fiorentina non si “libererà” facilmente di Mandragora, mentre già che ci siamo asterisco per altri tre meno sicuri del centrocampista di Scampia di rimanere al Viola Park: Fabbian, Brescianini e Fazzini.
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VIOLA NEWS news viola stampa Sentite CorSport: “Sohm, adesso cambia tutto! Grosso ha preso una decisione”
Corriere dello Sport
Sentite CorSport: “Sohm, adesso cambia tutto! Grosso ha preso una decisione”
Infine, sono in aumento le quotazioni di Sohm di rientro dal Bologna portandosi dietro i quindici milioni spesi dalla Fiorentina
Sohm—
I primi due nonostante il riscatto da ventitré milioni da poco effettuato, anche se l’ex Bologna è in rimonta. Infine, sono in aumento le quotazioni di Sohm di rientro dal Bologna portandosi dietro i quindici milioni spesi dalla Fiorentina un'estate fa per prenderlo dal Parma.
Grosso—
A Grosso lo svizzero piace e sfrutterà ritiro e amichevoli di luglio-agosto per confermare la preferenza oppure no. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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