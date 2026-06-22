Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina, soprattutto in ottica mercato:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Martinelli è bravo, devi rischiare. Prima di dare via Sohm ci penserei”
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Monti: “Martinelli è bravo, devi rischiare. Prima di dare via Sohm ci penserei”
Koleosho mi piace, per Grosso potrebbe essere ottimo: è giovane e italiano, salta l'uomo e qualche gol li ha fatti
Koleosho mi piace, per Grosso potrebbe essere ottimo: è giovane e italiano, salta l'uomo e qualche gol li ha fatti. Prima dai i calciatori a Grosso meglio è: ha idee di gioco. Solomon potrebbe anche rimanere. Sohm lo vorrei rivedere, a Parma ha fatto bene, prima di darlo via ci penserei. Non sarei sorpreso se qualche giocatore in uscita rimanesse.
Beltran—
Pensavo avesse più mercato, che trovasse una squadra abbastanza facilmente. In una situazione del genere, in cui non mi sentirei gradito, sarei il primo ad andarmene. È impossibile che un calciatore come lui in Europa non abbia una squadra. Grosso l'avrà visto giocare, se è sul mercato vuol dire che l'allenatore non ha detto nulla.
Portieri—
De Gea è fortemente a rischio. È uno dei tre giocatori che vorrei componesse l'ossatura della Fiorentina. Ha guadagnato punti, vale un attaccante. Ci sono tantissimi portieri over 35, è tanto ma sono portieri di nazionali. L'età per un portiere si è alzata tantissimo. Courtois è fortissimo, ma può starci De Gea. Martinelli è bravo, ne parlano tutti bene. Dei rischi te li devi prendere.
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