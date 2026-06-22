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Monti: “Martinelli è bravo, devi rischiare. Prima di dare via Sohm ci penserei”

Martinelli
Koleosho mi piace, per Grosso potrebbe essere ottimo: è giovane e italiano, salta l'uomo e qualche gol li ha fatti
Redazione VN

Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina, soprattutto in ottica mercato:

Koleosho mi piace, per Grosso potrebbe essere ottimo: è giovane e italiano, salta l'uomo e qualche gol li ha fatti. Prima dai i calciatori a Grosso meglio è: ha idee di gioco. Solomon potrebbe anche rimanere. Sohm lo vorrei rivedere, a Parma ha fatto bene, prima di darlo via ci penserei. Non sarei sorpreso se qualche giocatore in uscita rimanesse.

Beltran

—  

Pensavo avesse più mercato, che trovasse una squadra abbastanza facilmente. In una situazione del genere, in cui non mi sentirei gradito, sarei il primo ad andarmene. È impossibile che un calciatore come lui in Europa non abbia una squadra. Grosso l'avrà visto giocare, se è sul mercato vuol dire che l'allenatore non ha detto nulla.

Portieri

—  

De Gea è fortemente a rischio. È uno dei tre giocatori che vorrei componesse l'ossatura della Fiorentina. Ha guadagnato punti, vale un attaccante. Ci sono tantissimi portieri over 35, è tanto ma sono portieri di nazionali. L'età per un portiere si è alzata tantissimo. Courtois è fortissimo, ma può starci De Gea. Martinelli è bravo, ne parlano tutti bene. Dei rischi te li devi prendere.

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