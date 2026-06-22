L’idea della Fiorentina è chiara, nonostante il dribbling di Fabio Paratici nella conferenza stampa di giovedì scorso: anche il ruolo del portiere potrebbe essere interessato da un cambiamento nel corso dell’estate.
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La Nazione
Nazione sicura: “Paratici vuole vendere De Gea. Non chiede nemmeno tanto”
Confermati Oliver Christensen come secondo e Luca Lezzerini come terzo, la riflessione più importante riguarda David De Gea
Confermati Oliver Christensen come secondo e Luca Lezzerini come terzo, la riflessione più importante riguarda David De Gea. Alla base ci sono motivazioni sia economiche che tecniche: l’ingaggio dello spagnolo, pari a circa 3 milioni di euro netti a stagione per altri due anni, è considerato molto elevato e il club vorrebbe ringiovanire il reparto.
Una decisione non semplice, perché De Gea è uno dei leader dello spogliatoio e il capitano della squadra. Inoltre, trovare una sistemazione al portiere spagnolo non sarà facile, anche per via del suo stipendio. La Fiorentina, però, non avrebbe richieste particolarmente alte per il cartellino, valutato intorno ai 5 milioni di euro. Lo scrive la Nazione.
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