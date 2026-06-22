Nazione sicura: “Paratici vuole vendere De Gea. Non chiede nemmeno tanto”

Confermati Oliver Christensen come secondo e Luca Lezzerini come terzo, la riflessione più importante riguarda David De Gea. Alla base ci sono motivazioni sia economiche che tecniche: l’ingaggio dello spagnolo, pari a circa 3 milioni di euro netti a stagione per altri due anni, è considerato molto elevato e il club vorrebbe ringiovanire il reparto.