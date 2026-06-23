Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto su due distinte trattative portate avanti dalla Fiorentina.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato “Per uno ore, per l’altro giorni”: Di Marzio e le ultime su Koleosho-Thorstvedt
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“Per uno ore, per l’altro giorni”: Di Marzio e le ultime su Koleosho-Thorstvedt
Koleosho per la fascia sinistra offensiva, Thorstvedt per la mediana: ecco come stanno andando le due trattative
Koleosho—
"La Fiorentina insiste per Koleosho: il giocatore prenderà una decisione in queste ore", scrive l'esperto di mercato. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, la valutazione si aggira sugli 8-10 milioni di euro.
Thorstvedt—
"La Fiorentina va avanti decisa per Thorstvedt: contatti oggi tra Paratici e l'agente del giocatore, incontro col Sassuolo nei prossimi giorni", l'aggiornamento invece sul nazionale norvegese, ora impegnato ai Mondiali.
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