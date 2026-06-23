Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato “Per uno ore, per l’altro giorni”: Di Marzio e le ultime su Koleosho-Thorstvedt

calciomercato

“Per uno ore, per l’altro giorni”: Di Marzio e le ultime su Koleosho-Thorstvedt

“Per uno ore, per l’altro giorni”: Di Marzio e le ultime su Koleosho-Thorstvedt - immagine 1
Koleosho per la fascia sinistra offensiva, Thorstvedt per la mediana: ecco come stanno andando le due trattative
Redazione VN

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto su due distinte trattative portate avanti dalla Fiorentina.

Koleosho

—  

"La Fiorentina insiste per Koleosho: il giocatore prenderà una decisione in queste ore", scrive l'esperto di mercato. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, la valutazione si aggira sugli 8-10 milioni di euro.

Thorstvedt

—  

"La Fiorentina va avanti decisa per Thorstvedt: contatti oggi tra Paratici e l'agente del giocatore, incontro col Sassuolo nei prossimi giorni", l'aggiornamento invece sul nazionale norvegese, ora impegnato ai Mondiali.

Leggi anche
Dall’Inghilterra confermano: “Fiorentina su Mandas. Bournemouth? La situazione”
Il colpo sulle fasce arriva dalla Bundes? Idea Bakayoko

© RIPRODUZIONE RISERVATA