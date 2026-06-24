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La Nazione

Nazione: “Un club di A vuole Sohm, ma tutto dipenderà da Fabio Grosso”

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Simon Sohm avrà una nuova occasione per convincere la Fiorentina durante il ritiro estivo. Tutte nelle mani di Grosso
Redazione VN

Simon Sohm avrà una nuova occasione per convincere la Fiorentina durante il ritiro estivo. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, culminata con 16 presenze sotto la guida di Vincenzo Italiano a Bologna, il centrocampista svizzero farà ritorno al Viola Park per essere valutato dal nuovo allenatore Fabio Grosso.

Il suo futuro dipenderà soprattutto dal giudizio tecnico del nuovo tecnico viola. La Fiorentina, che un anno fa aveva investito circa 16 milioni di euro sul giocatore, vuole gestire con attenzione il suo percorso prima di prendere una decisione definitiva. Le sue caratteristiche fisiche, la capacità di inserimento e il buon rapporto con il gol mostrato a Parma potrebbero renderlo una pedina utile nel centrocampo di Grosso.

Sullo sfondo restano comunque le possibili evoluzioni di mercato. Il Sassuolo, nell’ambito dei discorsi legati a Kristian Thorstvedt, si è informato sulla situazione dello svizzero, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. La parola passa ora a Grosso, che nelle prime settimane di lavoro valuterà da vicino il giocatore. Lo scrive la Nazione.

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