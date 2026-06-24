Nazione: “Un club di A vuole Sohm, ma tutto dipenderà da Fabio Grosso”

Simon Sohm avrà una nuova occasione per convincere la Fiorentina durante il ritiro estivo. Tutte nelle mani di Grosso

Simon Sohm avrà una nuova occasione per convincere la Fiorentina durante il ritiro estivo. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, culminata con 16 presenze sotto la guida di Vincenzo Italiano a Bologna, il centrocampista svizzero farà ritorno al Viola Park per essere valutato dal nuovo allenatore Fabio Grosso.