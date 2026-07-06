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FOTO VN – Ecco le nuove maglie della Fiorentina 26/27

FOTO VN – Ecco le nuove maglie della Fiorentina 26/27 - immagine 1
Si svelano oggi le maglie ufficiali della Fiorentina per la stagione 2026/27. Torna Joma come sponsor tecnico
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Settimana di nuovi inizi per la Fiorentina. Che in attesa della presentazione di Fabio Grosso (giovedì) e dei test medici che faranno da prologo al ritiro, oggi presenta le nuove maglie per la stagione 2026/27. Maglie speciali, perchè rappresenteranno la Fiorentina nell'anno del suo Centenario, griffate Joma, lo sponsor tecnico che torna per sostituire Kappa. A breve le prime immagini dall'Hotel St Regis, location scelta dalla Fiorentina.

 

 

 

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