De Gea vuole restare. Repubblica: “Nessuna offerta, Filippi inciderà”

David De Gea ha fatto sapere ai suoi agenti che intende restare alla Fiorentina, ma per il club è in vendita. Ad oggi non ci sono offerte.

Per la Fiorentina è sul mercato

Come spiega Repubblica, lo stipendio di tre milioni all'anno è fuori budget ed è uno dei più pagati della rosa. Nonostante la sua importanza, se arriverà un'offerta congrua partirà. La posizione del club è questa, anche se finora non sono mai pervenute vere manifestazioni di interesse. Soltanto sondaggi esplorativi, anche se il mercato verso e proprio deve ancora decollare. Se De Gea lascerà, la prima idea è Mandas della Lazio (già sondato il terreno) con Martinelli nuovamente girato in prestito per giocare. Non finisce qui, perché a incidere sulla scelta sarà anche il nuovo preparatore Filippi, ingaggiato per quattro anni.