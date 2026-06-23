L'edizione odierna di Repubblica si concentra sulla situazione di David De Gea, portiere della Fiorentina. L'estremo difensore, pur fra i punti chiave della rosa, difficilmente resterà anche se - attualmente in ferie - ha espresso ai suoi agenti la volontà di rimanere in maglia viola. Dopo il rinnovo dell'anno scorso sarebbe pronto a mettersi alle spalle una stagione complicata, ma probabilmente dovrà farlo altrove.
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VIOLA NEWS calciomercato De Gea vuole restare. Repubblica: “Nessuna offerta, Filippi inciderà”
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De Gea vuole restare. Repubblica: “Nessuna offerta, Filippi inciderà”
David De Gea ha fatto sapere ai suoi agenti che intende restare alla Fiorentina, ma per il club è in vendita. Ad oggi non ci sono offerte.
Per la Fiorentina è sul mercato—
Come spiega Repubblica, lo stipendio di tre milioni all'anno è fuori budget ed è uno dei più pagati della rosa. Nonostante la sua importanza, se arriverà un'offerta congrua partirà. La posizione del club è questa, anche se finora non sono mai pervenute vere manifestazioni di interesse. Soltanto sondaggi esplorativi, anche se il mercato verso e proprio deve ancora decollare. Se De Gea lascerà, la prima idea è Mandas della Lazio (già sondato il terreno) con Martinelli nuovamente girato in prestito per giocare. Non finisce qui, perché a incidere sulla scelta sarà anche il nuovo preparatore Filippi, ingaggiato per quattro anni.
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