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FOTO – Viery raggiunge l’aeroporto: è in partenza per l’Italia

Viery
Il difensore brasiliano è in partenza: destinazione Italia
Redazione VN

Con una storia sul suo profilo instagram, Viery ha immortalato il suo tragitto verso l'aeroporto. La destinazione ormai è nota: Italia. Il difensore classe 2005 del Gremio è atteso a Roma dove sosterrà le visite mediche per la Fiorentina, probabilmente nella giornata di domani. Poi il trasferimento a Firenze per le firme e un primo approccio col mondo viola.

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