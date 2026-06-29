FOTO – Viery raggiunge l’aeroporto: è in partenza per l’Italia

Con una storia sul suo profilo instagram, Viery ha immortalato il suo tragitto verso l'aeroporto. La destinazione ormai è nota: Italia. Il difensore classe 2005 del Gremio è atteso a Roma dove sosterrà le visite mediche per la Fiorentina, probabilmente nella giornata di domani. Poi il trasferimento a Firenze per le firme e un primo approccio col mondo viola.