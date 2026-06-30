Stangata della Uefa per il FPF. Multa milionaria alla Fiorentina

Stangata da parte della Uefa nei confronti della Fiorentina per la violazione del Fair Play Finanziario e, in particolare, per la regola del costo della rosa. Si tratta della norma che impone ai club di non destinare più del 70% dei propri ricavi ai costi della rosa , comprendendo stipendi, ammortamenti dei cartellini e commissioni agli agenti. Secondo quanto comunicato dalla Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB), il club viola ha superato il limite previsto per l'anno solare 2025 e dovrà versare una multa di 6 milioni di euro . A differenza di altre società, come Chelsea o Strasburgo, per la Fiorentina non è prevista alcuna quota condizionata della sanzione: l'intero importo dovrà quindi essere pagato.

Nel comunicato, la UEFA precisa che le multe sono state calcolate in proporzione all'entità dello sforamento del rapporto tra costo della rosa e ricavi. Le violazioni più gravi hanno comportato anche restrizioni all'iscrizione di nuovi calciatori nelle liste UEFA, provvedimento che però non riguarda la Fiorentina. Bologna e Napoli, pur avendo anch'essi registrato un rapporto superiore al 70%, non sono stati sanzionati grazie al surplus realizzato con la regola dei ricavi calcistici, come previsto dal regolamento sulla sostenibilità finanziaria della UEFA.