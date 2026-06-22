Con la sconfitta dell'Under 15, in semifinale, rimontati dal Milan che ieri si è laureato campione nazionale, l'ultima speranza di un trionfo viola a livello di giovanili, oltre alla primavera, risiedeva nelle prestazioni della Fiorentina Under 17 guidata da mister Guberti. I giovani viola, impegnati nel ritorno dei quarti di finale contro il Genoa, si trovavano davanti ad una vera e propria impresa: rimontare il passivo di 3 gol dopo la pesante sconfitta per 5-2 dell'andata.
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Giovanili: con l’uscita dell’Under 17, si chiude la stagione del settore viola
Nonostante le basse probabilità di successo, i gigliati hanno approcciato la partita nella maniera corretta. La squadra era aggressiva e organizzata. Guidati da un Croci in stato di grazia e autore di una doppietta, i viola erano riusciti a rimontare il passivo iniziale raggiungendo il risultato di 3-0. Risultato che in virtù del miglior posizionamento durante la regular season avrebbe permesso ai viola di passare il turno. Sfortunatamente, però, gli ospiti hanno incassato il colpo ma hanno saputo reagire con grinta e coraggio, trovando il gol del 3-1 sugli sviluppi di un corner.
I viola, complice anche il caldo, non hanno avuto le forze di trovare una quarta rete e la partita si è conclusa sul 3-1. Passa il Genoa alle Final Four. Rammarico per i gigliati soprattutto per un'andata che aveva complicato in maniera quasi irreversibile le sorti del ritorno. Per rivivere l’intera cronaca dell’incontro, segui il seguente LINK.
Si conclude così la stagione delle giovanili viola. Annata tutto sommato positiva che però, a parte la Primavera, ha leggermente deluso le aspettative soprattutto durante le fasi finali. Nessuna formazione è riuscita a raggiungere le finali di categoria con la sola Under 15 che è stata in grado di raggiungere le semifinali.
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