Giovanili: con l’uscita dell’Under 17, si chiude la stagione del settore viola

Nonostante le basse probabilità di successo, i gigliati hanno approcciato la partita nella maniera corretta. La squadra era aggressiva e organizzata. Guidati da un Croci in stato di grazia e autore di una doppietta, i viola erano riusciti a rimontare il passivo iniziale raggiungendo il risultato di 3-0. Risultato che in virtù del miglior posizionamento durante la regular season avrebbe permesso ai viola di passare il turno. Sfortunatamente, però, gli ospiti hanno incassato il colpo ma hanno saputo reagire con grinta e coraggio, trovando il gol del 3-1 sugli sviluppi di un corner.