Novità in arrivo per il settore giovanile viola. Secondo quanto rivelato da Gazzetta Regionale, la Fiorentina è vicinissima a definire l'ingaggio di Fabio Zaza come nuovo allenatore per la prossima stagione per quanto riguarda la selezione Under 15. Il tecnico, reduce dall'esperienza alla guida coi pari età del Bologna — con cui ha centrato i playoff chiudendo al quinto posto il girone A —, è pronto a sposare il progetto gigliato.
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Under 15, la Fiorentina pesca dal Bologna. In arrivo Zaza come nuovo tecnico
In arrivo novità per quanto riguarda la selezione Under 15 della Fiorentina. fabio Zaza si libera dal Bologna e vede viola
Per l'allenatore originario di Latina si tratta di un ritorno in Toscana, dove ha già lavorato fino al 2024 all'interno del vivaio dell'Empoli, prima del biennio vissuto in Emilia. Alla Fiorentina, Zaza dovrebbe ereditare la panchina dei classe 2012, rimanendo così alla guida della categoria Under 15 per dare continuità al suo percorso calcistico.
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