Under 15, la Fiorentina pesca dal Bologna. In arrivo Zaza come nuovo tecnico

In arrivo novità per quanto riguarda la selezione Under 15 della Fiorentina. fabio Zaza si libera dal Bologna e vede viola

Novità in arrivo per il settore giovanile viola. Secondo quanto rivelato da Gazzetta Regionale, la Fiorentina è vicinissima a definire l'ingaggio di Fabio Zaza come nuovo allenatore per la prossima stagione per quanto riguarda la selezione Under 15. Il tecnico, reduce dall'esperienza alla guida coi pari età del Bologna — con cui ha centrato i playoff chiudendo al quinto posto il girone A —, è pronto a sposare il progetto gigliato.