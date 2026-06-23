E' un'estate di cambiamenti in casa Fiorentina, e non solo a livello di prima squadra. Tra le figure che salutano c'è anche Stefano Guberti, da due anni alla guida della formazione Under 17. Il tecnico ha infatti annunciato il suo addio attraverso instagram, anche se non è ancora chiaro se sia una scelta personale o se sia stata la Fiorentina a optare per un cambio.
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Fiorentina, si cambia anche in Under 17. Guberti annuncia l’addio
L'allenatore annuncia l'addio sui social: "Lascio Firenze con un ricco bagaglio umano e professionale"
Il saluto di Guberti—
Si chiude il mio percorso con la Fiorentina. Ringrazio la società per l’opportunità e tutte le persone con cui ho condiviso questa esperienza. Un grazie speciale allo staff e ai ragazzi: insieme abbiamo vissuto emozioni autentiche. Sono stati loro a insegnarmi molte cose, che porterò sempre con me. Spero che il lavoro svolto e i consigli condivisi possano essere utili nel loro percorso e che possano togliersi tutte le soddisfazioni che meritano. Lascio Firenze con un bagaglio umano e professionale ancora più ricco, desideroso di proseguire il mio percorso di crescita. Grazie di cuore.
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