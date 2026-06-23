Fiorentina, si cambia anche in Under 17. Guberti annuncia l’addio

E' un'estate di cambiamenti in casa Fiorentina, e non solo a livello di prima squadra. Tra le figure che salutano c'è anche Stefano Guberti, da due anni alla guida della formazione Under 17. Il tecnico ha infatti annunciato il suo addio attraverso instagram, anche se non è ancora chiaro se sia una scelta personale o se sia stata la Fiorentina a optare per un cambio.