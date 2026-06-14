Sarà il Milan (purtroppo) e non la Fiorentina a giocare la Finalissima Scudetto della categoria Under 15. Nella gara di ritorno della semifinale giocata al "Vismara" la squadra rossonera si è imposta 3-0, ribaltando la sconfitta per 3-2 rimediata al Viola Park.
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a un passo dalla finale
Under 15 – Fiorentina, svanisce il sogno Scudetto: in finale ci va il Milan
Niente da fare per i giovanissimi giocatori allenati da Balestracci. Il Milan ribalta la Fiorentina Under 15 e giocherà la finalissima
La partita si giocava domenica alle 11 e ha visto la netta supremazia del Milan, niente da fare per i giovanissimi giocatori allenati da Balestracci. Saranno i rossoneri ad accedere alla finale del 21 giugno a Rimini.
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