La Fiorentina sta vivendo un mercato ben diverso da quello che molti si aspettavano. Dopo una stagione deludente, invece di ridurre gli investimenti, il club ha rilanciato con decisione grazie al lavoro di Fabio Paratici e Roberto Goretti, portando a Firenze giocatori come Viery, Dragusin, Atta e Jimenez e dando il via a una profonda rifondazione della rosa.
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La Nazione
Nazione si chiede: “Siamo sicuri che Kean sia ancora il centravanti viola?”
Sia Moise Kean sia Nicolò Fagioli restano elementi importanti, ma davanti a offerte irrinunciabili la Fiorentina potrebbe valutare una cessione
I primi acquisti hanno cambiato il volto della squadra e rilanciato le ambizioni del club. La difesa è stata praticamente rivoluzionata, il centrocampo è ancora in fase di costruzione e presto potrebbero arrivare nuovi rinforzi anche in attacco, confermando la volontà della società di aprire un nuovo ciclo.
In questo scenario nessun giocatore può più essere considerato davvero incedibile. Sia Moise Kean sia Nicolò Fagioli restano elementi importanti, ma davanti a offerte irrinunciabili la Fiorentina potrebbe valutare una cessione, reinvestendo poi sul mercato per proseguire il progetto di crescita avviato in questa estate. Lo scrive la Nazione.
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