Nazione si chiede: “Siamo sicuri che Kean sia ancora il centravanti viola?”

Sia Moise Kean sia Nicolò Fagioli restano elementi importanti, ma davanti a offerte irrinunciabili la Fiorentina potrebbe valutare una cessione

La Fiorentina sta vivendo un mercato ben diverso da quello che molti si aspettavano. Dopo una stagione deludente, invece di ridurre gli investimenti, il club ha rilanciato con decisione grazie al lavoro di Fabio Paratici e Roberto Goretti, portando a Firenze giocatori come Viery, Dragusin, Atta e Jimenez e dando il via a una profonda rifondazione della rosa.