Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni. Il DS gialloblù ha parlato anche della cessione del giovane talento classe 2010 Fortune Egharevba. Acquistato dalla Fiorentina per una cifra superiore al milione di euro.
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VIOLA NEWS calciomercato Sogliano: “Egharevba? Cessione dolorosa, ma necessaria per il bilancio”
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Sogliano: “Egharevba? Cessione dolorosa, ma necessaria per il bilancio”
Il DS del Verona ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, della cessione del talento 2010: Egharevba
Il dirigente dell’Hellas ha spiegato le motivazioni che hanno portato il club ad accettare l’offerta viola, sottolineando il peso delle esigenze economiche legate alle scadenze di bilancio:
"Vendere un 2010 non mi piace, ma il 30 giugno ci sono le scadenze di bilancio per cui dobbiamo raggiungere determinati numeri. Se non ci arriviamo attraverso un giocatore, dobbiamo farlo attraverso altri. Abbiamo quindi dovuto accettare l'offerta per Egharevba fatta dalla Fiorentina".
Egharevba, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del Verona, entra così a far parte del progetto viola con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita.
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