Grosso ha le idee chiare, Gazzetta: “Ecco cosa vuole fare con Simon Sohm”

Simon Sohm, centrocampista che è stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell'allenatore che vorrebbe testarlo

Redazione VN 14 luglio - 05:42

Fra nuovi acquisti, droni e prime giocate che fanno già fantasticare i tifosi, ieri ha preso il via il ritiro al Rocco B Commisso Viola Park. A Firenze si sfida il caldo per assistere al primo allenamento a porte aperte o per mettersi in coda a comprare gli abbonamenti, con 4mila tessere già staccate in un solo giorno.

È stata la prima seduta in assoluto davanti ai sostenitori della Fiorentina per Fabio Grosso, con casacca rossa e cappellino viola in mezzo al campo, ma anche per i neo arrivati come Arthur Atta che si è già preso i riflettori nella partitella a campo ridotto grazie a giocate e gol. In evidenza pure Dragusin e Viery mentre Jimenez, ufficializzato ieri, ha fatto solo la prima parte di allenamento.

Fra i tanti rientranti dai prestiti sono stati convocati per il ritiro soltanto Moreno, difensore che ha diverse richieste ed è in uscita, e Simon Sohm, centrocampista che è stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell'allenatore che vorrebbe testarlo e visionarlo prima di metterlo definitivamente sul mercato. Sarà una delle risposte che dovranno arrivare dalla prima parte del ritiro estivo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.