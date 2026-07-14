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Nazione: “Tutto fatto per Oso, contratto pronto. Decide Paratici quando chiudere”

Nazione: “Tutto fatto per Oso, contratto pronto. Decide Paratici quando chiudere” - immagine 1
L'affare con il Siviglia per Oso è lì, sulla scrivania di Paratici, pronto per essere firmato, controfirmato e poi depositato in Lega
Redazione VN

L'affare con il Siviglia per Oso è lì, sulla scrivania di Paratici, pronto per essere firmato, controfirmato e poi depositato in Lega.

Anche la traccia di bonifico per il Siviglia, club che detiene il cartellino del giocatore, è già pronta: 12 milioni di euro.

Dunque, l'operazione Oso è nelle mani della Fiorentina, che può decidere di chiuderla quando vuole: oggi, domani oppure tra qualche giorno. Lo scrive la Nazione.

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