L'affare con il Siviglia per Oso è lì, sulla scrivania di Paratici, pronto per essere firmato, controfirmato e poi depositato in Lega.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione: “Tutto fatto per Oso, contratto pronto. Decide Paratici quando chiudere”
La Nazione
Nazione: “Tutto fatto per Oso, contratto pronto. Decide Paratici quando chiudere”
L'affare con il Siviglia per Oso è lì, sulla scrivania di Paratici, pronto per essere firmato, controfirmato e poi depositato in Lega
Anche la traccia di bonifico per il Siviglia, club che detiene il cartellino del giocatore, è già pronta: 12 milioni di euro.
Dunque, l'operazione Oso è nelle mani della Fiorentina, che può decidere di chiuderla quando vuole: oggi, domani oppure tra qualche giorno. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA