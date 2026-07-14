Mercato in uscita, CorSport: “Richieste per Moreno e Richardson dall’estero”

La Fiorentina lavora sulle entrate ma anche sulle uscite. Il profilo più gettonato è Matias Moreno: l’argentino ha diverse richieste sia in Italia che all’estero

La Fiorentina lavora sulle entrate ma anche sulle uscite. Il profilo più gettonato è Matias Moreno: l’argentino ha diverse richieste sia in Italia che all’estero. Il Monza ha chiesto informazioni, pure lo Strasburgo.