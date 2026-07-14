La Fiorentina lavora sulle entrate ma anche sulle uscite. Il profilo più gettonato è Matias Moreno: l’argentino ha diverse richieste sia in Italia che all’estero. Il Monza ha chiesto informazioni, pure lo Strasburgo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Mercato in uscita, CorSport: “Richieste per Moreno e Richardson dall’estero”
Corriere dello Sport
Mercato in uscita, CorSport: “Richieste per Moreno e Richardson dall’estero”
La Fiorentina lavora sulle entrate ma anche sulle uscite. Il profilo più gettonato è Matias Moreno: l’argentino ha diverse richieste sia in Italia che all’estero
Dalla Spagna si registrano i sondaggi del Getafe e dell’Espanyol. Il primo più complicato per ragioni economiche, il secondo più verosimile. La dirigenza viola chiede 12-14 milioni.
Per Amir Richardson occhio alle sirene francesi: su di lui c’è il Nizza e nelle ultime ore si è inserito il Le Havre. Possibile prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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