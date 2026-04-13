DE GEA 7,5 - Avvio super. Pronti-via ed è già miracoloso su Zaccagni, intervento decisivo per non mettere subito il match in salita. Così così in uscita, di posizione si oppone a Cancellieri. Nella ripresa normale amministrazione fino al riflesso decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Ratkov.
VIOLA NEWS partite pagelle viola Fiorentina-Lazio, pagelle VN – De Gea ancora decisivo, Ndour una garanzia
MEZZA SALVEZZA
Fiorentina-Lazio, pagelle VN – De Gea ancora decisivo, Ndour una garanzia
La Fiorentina batte la Lazio grazie al gol di Gosens. Buoni segnali da Harrison, Piccoli fatica. Le nostre pagelle
PICCOLI 5,5 - Un bel tiro dal limite, stoccata potente che si alza non di molto. Per il resto combina poco, nella morsa tra Romagnoli e Provstgaard, non riesce mai a tener palla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA