VIOLA NEWS partite pagelle viola Fiorentina-Lazio, pagelle VN – De Gea ancora decisivo, Ndour una garanzia

MEZZA SALVEZZA

Fiorentina-Lazio, pagelle VN – De Gea ancora decisivo, Ndour una garanzia

La Fiorentina batte la Lazio grazie al gol di Gosens. Buoni segnali da Harrison, Piccoli fatica. Le nostre pagelle
Simone Bargellini Vice direttore 

voti Fiorentina

DE GEA 7,5 - Avvio super. Pronti-via ed è già miracoloso su Zaccagni, intervento decisivo per non mettere subito il match in salita. Così così in uscita, di posizione si oppone a Cancellieri. Nella ripresa normale amministrazione fino al riflesso decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Ratkov.

PICCOLI 5,5 - Un bel tiro dal limite, stoccata potente che si alza non di molto. Per il resto combina poco, nella morsa tra Romagnoli e Provstgaard, non riesce mai a tener palla.

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