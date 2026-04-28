Lucchesi: “Voci su Paratici non mi stupiscono. Kean? Dipende tutto da lui”

Sul futuro

"Non farei una rifondazione, non butterei il bambino con l'acqua sporca, ma è chiaro che è l'ennesima ripartenza, già la quarta dell'era Commisso. Firenze non è una piazza qualunque e ha bisogno di risposte. Sicuramente la proprietà vorrà fare bella figura, Paratici anche, probabilmente tutto e subito non si potrà fare, ma ci aspettiamo tutti un rilancio. La prima cosa è la scelta dell'allenatore che poi sarà il primo interlocutore della dirigenza per costruire la nuova squadra. Kean? Bisognerebbe conoscere la volontà del giocatore, che è quella che fa la differenza, offerte non mancheranno e la Fiorentina dovrà lavorare sulle alternative".