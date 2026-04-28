L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto oggi a Radio Bruno per parlare dell'attualità di casa viola. Queste le sue parole:
OPINIONI
Lucchesi: “Voci su Paratici non mi stupiscono. Kean? Dipende tutto da lui”
"Mi aspetto che la Fiorentina metta in campo la dignità in questo finale di stagione anche perchè tanti giocatori devono ancora dimostrare di essere da Fiorentina. Può essere l'occasione anche per far giocare chi ha giocato meno ma sempre nella necessità di onorare al meglio tutte le partite".
Sul futuro—
"Non farei una rifondazione, non butterei il bambino con l'acqua sporca, ma è chiaro che è l'ennesima ripartenza, già la quarta dell'era Commisso. Firenze non è una piazza qualunque e ha bisogno di risposte. Sicuramente la proprietà vorrà fare bella figura, Paratici anche, probabilmente tutto e subito non si potrà fare, ma ci aspettiamo tutti un rilancio. La prima cosa è la scelta dell'allenatore che poi sarà il primo interlocutore della dirigenza per costruire la nuova squadra. Kean? Bisognerebbe conoscere la volontà del giocatore, che è quella che fa la differenza, offerte non mancheranno e la Fiorentina dovrà lavorare sulle alternative".
Sulle voci da Roma—
"Non mi stupiscono. Paratici è un manager capace, la Roma ha bisogno di coprire quella carica e per la Fiorentina è motivo di orgoglio se un suo dirigente è attenzionato da un club importante, significa che ha preso un dirigente di valore. Se così fosse Paratici farà le sue valutazioni, ma credo siamo ancora alla fase delle idee e non sia una cosa così concreta".
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