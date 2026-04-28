Amoruso: “Comuzzo via, Rugani può servire. Braschi? Non era il momento”

Le opinioni di Amoruso sulla Fiorentina: "In difesa serve un acquisto, ma forte. Vanoli? Nessuna impresa, ha fatto il suo"

Redazione VN 28 aprile 2026 (modifica il 28 aprile 2026 | 13:54)

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina e oggi opinionista radio-tv, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Credo che Comuzzo abbia bisogno di andare a giocare da un'altra parte, qui mi sembra che senta la pressione di dover dimostrare e sia in difficoltà. Pongracic e Ranieri li terrei, Rugani mi può andare bene a patto che però arrivi un difensore forte e che sappia guidare con personalità tutta la linea. Rugani? Non si fa parte della rosa della Juventus per tanti anni, in un gruppo che ha vinto tanti trofei, significa che ha una mentalità di un certo tipo".

Su Vanoli: "Ha avuto a disposizione 27-28 giornate e con una rosa come quella della Fiorentina e poi il mercato di gennaio, mi aspettavo che avrebbe raggiunto la salvezza. Non vedo un'impresa in quello che ha fatto, è vero che c'era uno spogliatoio spaccato e c'erano dei problemi, ma ci ha messo anche tanto tempo per trovare i correttivi".

Infine su Braschi: "Non vedo questo scandalo di cui si parla. Se ha 20 anni e gioca ancora in Primavera, non credo sia un fenomeno. Buttarlo in campo in un momento del genere poteva dare adito ad altre polemiche, Vanoli è un allenatore sotto stress e se avesse ritenuto Braschi pronto l'avrebbe lanciato. Io sono il primo che vorrei vedere i giovani in campo, ma non era questa l'occasione giusta. Bisogna anche considerare che Gudmundsson va rivalutato ed è stato giusto tenerlo in campo cercando di farlo segnare".