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OPINIONI

Malusci: “Fiorentina, serve una rivoluzione. Terrei solo 3 giocatori”

Alberto Malusci Fiorentina
L'ex difensore viola ha le idee chiare: "Via Vanoli e quasi tutta la rosa, se fosse possibile. Terrei De Gea, Fagioli e Kean"
Redazione VN

L'ex difensore viola Alberto Malusci, ospite negli studi del Pentasport, ha commentato i temi dell'attualità di casa Fiorentina. Partendo anche dalla costruzione della squadra per la prossima stagione:

"Quest'anno uno dei problemi sono state le divisioni nello spogliatoio. Ripartirei dalle certezze De Gea, Fagioli e terrei anche Kean. Se guardiamo l'aspetto caratteriale verrebbe da dire se va via non ci si strappa i capelli. Però valutiamo bene tutto, dopo Vlahovic non abbiamo più avuto attaccanti che fanno gol, quest'anno ha avuto qualche difficoltà ma prima di mandarlo via ci penserei bene. Se può arrivare uno meglio di lui, ok, altrimenti ripartirei anche da lui. Poi degli altri cambierei quasi tutti dopo una stagione così, almeno a livello di titolari.

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Vanoli? C'erano dei giocatori della Primavera che poteva inserire. In campo ho visto cose che non credo un Primavera avrebbe fatto tanto peggio. Io spero che non sia confermato Vanoli, non ce l'ho con lui ma dopo questa stagione serve cambiare il più possibile e vorrei ripartire da un altro allenatore.

Gudmundsson e Solomon? Per qualità sarebbero da tenere, ma per quello che mi hanno vedere anche no. Io ho giocato in Fiorentine dove c'erano i campioni, bisogna essere ambiziosi e iniziare a costruire una squadra importante. Perchè non si può prendere un allenatore di nome che sia anche attrattivo per i grandi giocatori, come fece il Napoli negli anni con Benitez e Ancelotti? Sarri lo prenderei".

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