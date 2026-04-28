Malusci: “Fiorentina, serve una rivoluzione. Terrei solo 3 giocatori”

Vanoli? C'erano dei giocatori della Primavera che poteva inserire. In campo ho visto cose che non credo un Primavera avrebbe fatto tanto peggio. Io spero che non sia confermato Vanoli, non ce l'ho con lui ma dopo questa stagione serve cambiare il più possibile e vorrei ripartire da un altro allenatore.

Gudmundsson e Solomon? Per qualità sarebbero da tenere, ma per quello che mi hanno vedere anche no. Io ho giocato in Fiorentine dove c'erano i campioni, bisogna essere ambiziosi e iniziare a costruire una squadra importante. Perchè non si può prendere un allenatore di nome che sia anche attrattivo per i grandi giocatori, come fece il Napoli negli anni con Benitez e Ancelotti? Sarri lo prenderei".