Sarri: “Situazione deprimente, preoccupato per il futuro. Napoli? Fantacalcio!”

Maurizio Sarri ha analizzato il suo momento toccando diversi temi caldi: dal futuro personale al clima attorno alla Lazio

Matteo Torniai Redattore 28 aprile - 14:10

Dopo il rocambolesco 3-3 tra Lazio e Udinese, Maurizio Sarri ha analizzato il momento della sua squadra con il consueto mix di ironia e preoccupazione.

Sul suo nome accostato al Napoli, Sarri ha tagliato corto con una battuta che non lascia spazio a interpretazioni: “È fantacalcio”. Poi, con il sorriso, ha aggiunto una frecciata: “Non capisco perché quando si parla di me venga sempre fuori che sono vecchio. In Serie A ci sono allenatori più grandi di me”.

Il tecnico biancoceleste ha però cambiato tono quando si è soffermato sulla situazione ambientale che circonda la squadra, segnata dalla contestazione dei tifosi nei confronti della società guidata da Claudio Lotito. “Il presidente ha le sue posizioni e non si fa convincere facilmente. Non so come questa situazione possa risolversi”, ha spiegato a DAZN.

Il punto più critico riguarda proprio l’assenza del pubblico allo stadio, un fattore che secondo Sarri incide direttamente anche sul rendimento della squadra: “Giocare così diventa deprimente. Quando passa un mese, due, tre in queste condizioni, diventa una situazione non sostenibile nel lungo periodo”.

Un disagio che si riflette anche sul gruppo squadra: “Ho visto i ragazzi rientrare dal riscaldamento, erano un po’ giù. È inevitabile. Giocare in uno stadio da 70 mila posti con 5 mila persone non è normale”. Da qui la preoccupazione, anche personale: “È chiaro che sono preoccupato per il futuro. Una situazione del genere ci toglie punti, quanti non lo so, ma sicuramente incide”.