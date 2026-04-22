Bucciantini a Violanews: "Se il Como arriva quinto sarà la nona squadra a fare meglio della Fiorentina nell'era Commisso. Spero che il mercato sia fatto nell'interesse della società e non di un procuratore..."

La salvezza ormai ad un passo e la voglia di immaginare il futuro. Con Marco Bucciantini abbiamo analizzato la stagione della Fiorentina con l'incubo retrocessione ormai (quasi) scongiurato. E' tempo di tracciare una linea anche se non siamo ancora ai bilanci definitivi sul conto di Paolo Vanoli: “Non partecipo al referendum quotidiano sui destini degli altri. E intanto mi prendo ancora 5 partite: tutto è significativo” ci ha detto il volto di Sky.