Il pellegrinaggio fiorentino si sta avvicinando alla meta
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Lecce-Fiorentina, un pareggio che ci avvicina alla meta
Harrison la guida come per i re magi la cometa
Ndour il rumore esterno che ha interrotto il vanolico sogno
Piccoli l'ombrello rottosi nel momento del bisogno
Pongracic il maciste che aiuta i più stanchi
De Gea l'esperto consigliere dai capelli bianchi
Fagioli il pasto caldo che riempie pancia e cuore
Dodò con il canto prova ad alleviar ogni dolore
Balbo la pioggia che ha complicato i piani
Gudmundsson il demotivato che non vuol proseguir fino all'indomani
Ranieri zoppica ma stringe i denti
Mandragora nel tempo emette sempre più lamenti
Il gruppo non lo ascolta e continua per la sua strada
Il fioretto è abbandonato si va sol di spada
Del vecchio spirito arrendevole nemmeno più l'impronta
Ora l'arrivar al più presto l'unica cosa che conta
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