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Lecce-Fiorentina, un pareggio che ci avvicina alla meta

Harrison
Il momento in rima al pareggio di Lecce. Salvezza vicina con il gol di Harrison
Lorenzo Mazzanti

Il pellegrinaggio fiorentino si sta avvicinando alla meta

Harrison la guida come per i re magi la cometa

Ndour il rumore esterno che ha interrotto il vanolico sogno

Piccoli l'ombrello rottosi nel momento del bisogno

Pongracic il maciste che aiuta i più stanchi

De Gea l'esperto consigliere dai capelli bianchi

Fagioli il pasto caldo che riempie pancia e cuore

Dodò con il canto prova ad alleviar ogni dolore

Balbo la pioggia che ha complicato i piani

Gudmundsson il demotivato che non vuol proseguir fino all'indomani

Ranieri zoppica ma stringe i denti

Mandragora nel tempo emette sempre più lamenti

Il gruppo non lo ascolta e continua per la sua strada

Il fioretto è abbandonato si va sol di spada

Del vecchio spirito arrendevole nemmeno più l'impronta

Ora l'arrivar al più presto l'unica cosa che conta

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