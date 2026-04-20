Un’altra designazione top per Lecce-Fiorentina. Fabio Maresca, 45 anni, di Napoli. Arbitro di enorme esperienza per una gara molto importante per le sue squadre. Maresca è un arbitro esperto di lungo corso, ex internazionale con un curriculum importante. E’ la sua prima con i viola in questa stagione, dove finora ha diretto 8 gare in A e 6 in B.
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Lecce-Fiorentina, dirige Maresca: enorme esperienza, ma su una cosa non transige
A dirigere Lecce-Fiorentina ci sarà un arbitro di grande esperienza, considerato tra i top in Italia: conosciamo meglio Fabio Maresca
Le sue caratteristiche—
Propenso al dialogo con i giocatori con una discreta empatia, sempre molto vicino all’azione. Nel suo dna lascia giocare molto e fischia poco, ovvero non fischia i mezzi falli. Fiscale nelle sanzioni disciplinari: in media 4,5. Occhio alle simulazioni e alle proteste, dove lì non transige.
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Il designatore Gianluca Rocchi l’ha blindata con una designazione come quella di Fabio Maresca, visto le posizioni in classifica delle due squadre c’era bisogno di un arbitro di questo livello d’esperienza che sa gestire, ove si dovessero presentare, anche situazioni critiche con la sua autorevolezza.
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