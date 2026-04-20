Lecce-Fiorentina, dirige Maresca: enorme esperienza, ma su una cosa non transige

A dirigere Lecce-Fiorentina ci sarà un arbitro di grande esperienza, considerato tra i top in Italia: conosciamo meglio Fabio Maresca

Un’altra designazione top per Lecce-Fiorentina. Fabio Maresca, 45 anni, di Napoli. Arbitro di enorme esperienza per una gara molto importante per le sue squadre. Maresca è un arbitro esperto di lungo corso, ex internazionale con un curriculum importante. E’ la sua prima con i viola in questa stagione, dove finora ha diretto 8 gare in A e 6 in B.