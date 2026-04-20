Lecce-Fiorentina, pagelle VN – Gudmundsson si nasconde, Pongracic alza il muro

1 di 4 TOP e FLOP

HARRISON 7 - In grande crescita, dopo un paio di iniziative discrete, decide di prendersi la scena: il gol è una giocata fantastica. Dopo un buon primo tempo, cala nella ripresa forse accusando anche le fatiche di Coppa, si sposta a sinistra per dare raddoppio a Balbo.

GUDMUNDSSON 5 - E' un('altr)a di quelle partite in cui sembra che stia giocando per fare un favore a qualcuno. Si vede poco, quasi si nasconde. Tocca appena 25 palloni e ne perde una decina tra cui uno sanguinoso al 44' del primo tempo, offrendo una palla gol al Lecce.