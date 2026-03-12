Fiorentina-Rakow, pagelle VN: Parisi trascina, bravo Ndour. Comuzzo incerto

NDOUR 7 - Il gol è bellissimo, un tiro improvviso di esterno che toglie le ragnatele dall'incrocio. Ma fin dall'inizio era il più lucido dei centrocampisti, ordinato nel palleggio e prezioso anche in fase di interdizione.
Prestazione discreta della Fiorentina nell'andata degli Ottavi di Conference. Fortini e Fazzini però deludono, Piccoli ancora spuntato
COMUZZO 5 - Si avventura in qualche lancio lungo, senza sfigurare. Difensivamente però continua a lasciare a desiderare. Sul gol si perde Brunes e non è l'unica leggerezza.
