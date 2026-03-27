Il referendum su Vanoli: io voto “ni” ma c’è un alleato nello spogliatoio

Vanoli merita la conferma oppure no? Solo con un grande finale di stagione. Il peso delle parole di De Gea da non sottovalutare

Simone Bargellini Vice direttore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 22:12)

Il dibattito, complice la sosta, si è già scatenato: Vanoli sì o Vanoli no? L'argomento è, ovviamente, il futuro allenatore della Fiorentina che poi, forse, potrebbe essere anche quello presente. A questo punto dovrei subito dire la mia e non mi sottraggo: ad oggi io propendo verso il no. Però non mi piacciono le opinioni a prescindere, per partito preso, e così come cambiai idea su Palladino dopo lo scetticismo dei primi mesi, sarei pronto a ricredermi su Paolo Vanoli se facesse un finale di stagione di alto livello. Per i bilanci definitivi è giusto aspettare giugno e una salvezza che, ahinoi, è ancora lontana. Però tra soffrire fino all'ultima giornata ed essere eliminati ai Quarti di Conference, oppure infilare una serie di vittorie convincenti in campionato e centrare la finale di Conference (o addirittura vincere la Coppa), è chiaro che l'ago della bilancia si sposterebbe parecchio.

Meriti e demeriti — Il lavoro di Vanoli negli ultimi 3 mesi è stato ottimo e la valorizzazione di alcuni singoli (Parisi, Fagioli, Ndour) gli va riconosciuta senza se e senza ma. Ma Vanoli è anche lo stesso che ci ha messo 40 lunghissimi giorni prima di capire che bisognava cambiare qualcosa, a partire dal modulo. Insomma sul piatto va messo tutto ed è per questo che ad oggi vedrei di buon occhio una scelta diversa, ammesso che questo significhi prendere un allenatore di spessore e mettergli a disposizione una squadra davvero competitiva. Credo che anche la Fiorentina stia facendo tutte le riflessioni del caso, senza aver già preso una decisione definitiva. Da un lato sta vagliando alcuni profili come vi abbiamo raccontato, dall'altro resta ben ancorato - e giustamente - ad un finale di stagione che resta delicato. Dopo una stagione travagliata e tormentata, la scelta forse più logica è quella dell'aria fresca e di facce nuove.

De Gea vota sì — Merita però attenzionela presa di posizione di De Gea, non un giocatore qualunque della Fiorentina, non fosse altro perchè è il capitano. So bene che le dichiarazioni ufficiali vanno sempre prese con le pinze (nessun calciatore parlerebbe male del suo allenatore, anche se lo stimasse zero) però lo spagnolo avrebbe potuto limitarsi a qualche frase di circostanza. Invece ha detto non solo che "Vanoli ha fatto un grande lavoro" ma che, addirittura, "ha riportato in vita la Fiorentina". Una roba che assomiglia ad un miracolo. Forse ha un po' esagerato, di sicuro da capitano della squadra ha il polso della situazione più di chiunque, come tutti noi, commenti da fuori. Un endorsement prezioso per Vanoli che adesso, se vuole sperare di convincere tutti, deve fare un grandissimo finale di stagione. Altrimenti non resterà che ringraziarlo per la salvezza (toccate pure ferro) e andare oltre, con - speriamo - rinnovate ambizioni.

E voi? — Anche voi potete esprimere la vostra opinione, almeno per quel che avete visto fin qui: una volta selezionata una delle due risposte, saranno visibili gli "exit poll".