Fiorentina brava a crederci. Alla fine Palladino ha salvato la stagione

Palladino è altro ed è legittimo criticarlo. Però poi servirebbe l'obiettività di giudizio, perchè la Fiorentina sesta non si vedeva da anni (11) e non è colpa di Palladino se stavolta non vale l'Europa League. Così come non è colpa sua se da troppo tempo i viola non lottano per piazzamenti più nobili. La scelta della Fiorentina di confermarlo può essere condivisa o meno, ma ad un certo punto bisogna andare oltre e guardare al futuro senza farsi intossicare troppo dal passato. Non per il bene di Palladino, ma per il bene della stessa Fiorentina.