E se vi dicessi che Ndour è uno dei migliori acquisti degli ultimi anni?

Pagato "solo" 4,5 milioni, Cher Ndour sta rendendo molto più di giocatori pagati il triplo. E i margini di crescita sono evidenti. Lo confermereste nella prossima stagione?

Simone Bargellini Vice direttore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 14:35)

E se vi dicessi che, forse, Cher Ndour è uno degli acquisti più azzeccati delle ultime sessioni di mercato? Lo so, non è diventato un fenomeno perchè ha segnato un gol all'Inter, ma il ragionamento è più profondo. Rispetto a tanti giocatori pagati cari e che alla riprova del campo sono stati flop (Sohm e Richardson, per citarne due di pari ruolo), questo ragazzone sta piano piano dimostrando di poter dare qualcosa alla causa viola pur essendo costato "solo" 4,5 milioni (anche se va considerata pure una bella percentuale di rivendita a favore del PSG). Quanti altri acquisti low cost in tempi recenti hanno avuto una qualche utilità? Le squadre si costruiscono anche così: pagando il giusto i giocatori funzionali e concentrando il budget su quei giocatori che facciano la differenza.