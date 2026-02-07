Fiorentina-Torino, dirige Colombo: lascia correre ed è disposto al dialogo

L'opinione del nostro esperto sul direttore di gara di oggi in Fiorentina-Torino

Simone Pagnini 7 febbraio - 16:27

E’ la sua nona gara in A per questa stagione: Fiorentina-Torino la arbitra Andrea Colombo di Como, 35 anni. Colombo è un giovane già internazionale, uno dei più promettenti della scuderia di Rocchi: in effetti basta vedere tutte le gare dirette in A questa stagione. E' reduce da Roma-Milan 1-1, la sua ultima gara diretta in A, condotta in maniera corretta e senza sbavature .

Sarà la sua terza volta al Franchi: fino ad adesso non ha portato benissimo, sconfitte per i viola con Roma e Verona, sperando che stasera possa invertire la tendenza. Empatico, disposto al dialogo e sempre molto vicino all’azione. Fischia poco, come tutti gli internazionali, non considera i mezzi falli, è fiscale nella gestione sanzionatoria.

Ha una media discreta sui cartellini gialli: siamo quasi a 4,5 a partita, per un internazionale è abbastanza alta. Anche da questa designazione si vede come la Fiorentina venga sempre considerata, data la situazione di classifica, con arbitri con un buon curriculum ed esperienza.