Firenze ha voglia di scoprire Pedro Gonçalves. Il portoghese non è al meglio e sta recuperando per farsi trovare pronto per la sfida col Genoa. Intervistato in esclusiva dalla Nazione, il portoghese ha spiegato come sta dal punto di vista fisico ma non solo:

«Sto lavorando come un matto (ride di cuore, ndr). Lavoro duro, Vanoli ci fa lavorare, e mi fa lavorare, tantissimo. Sulla condizione fisica, la tenuta aerobica. Ma è giusto così, eh? La sosta è il momento chiave per arrivare a essere in forma».

Dunque, dal Genoa in poi, Firenze potrà alzarsi in piedi per applaudire il vero Gonçalves?

«Diciamo che mi servivano tre settimane per essere al meglio e, visto che lo stop al campionato è stato più o meno di questa lunghezza, direi che ci siamo, sì».

Ce lo dica lei: la vedremo di più e meglio come esterno offensivo di fascia, o altrove?

«Questo deve chiederlo a Vanoli, no? Comunque, per essere chiari: io mi trovo bene a spingere sulla fascia, a fare il cursore, ma mi trovo bene anche a giocare nel mezzo, tenere la palla, gestirla, mettermi a disposizione del gioco dell’allenatore e degli altri».

La cosa che le piace di più fare quando ha lei il controllo della palla?

«Coordinare il gioco, attaccare la porta, impostare assist e, perché no... mi piace tanto segnare».