Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina sui giovani interessanti e di grande talento arrivati a Firenze quest'anno
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L'ex calciatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi, ha parlato a Lady Radio dei temi più caldi di casa viola. Queste le sue parole:
La Fiorentina quest'anno ha fatto una grande rivoluzione, ma adesso finalmente abbiamo in rosa dei giocatori veramente interessanti. Credo che la sosta possa davvero darci una mano, anche perché lo stesso Vanoli ha detto che certi ragazzi sono veramente bravi e che gli manca soltanto di fare squadra l'uno con l'altro. Ci sono giocatori che hanno una tecnica molto importante, cosa che in passato spesso mancava.
Su Mastantuono
Nonostante sia un giocatore molto giovane sta facendo tanti sforzi in campo, anche di più di quelli che gli son richiesti. Teoricamente un giocatore come lui non si può discutere: ultimamente giocatori con quella tecnica sopraffina non se ne vedono molti a giro. Il pregio maggiore che ha è quello dell'età.
Sui possibili obiettivi della Fiorentina
La Fiorentina è un club importante che merita di tornare ai livelli di un tempo. Il lavoro fatto da Paratici, che non ha avuto poi tantissimo tempo per poter rigenerare il gruppo a disposizione, è stato importantissimo. Adesso questa squadra può avere la convinzione di poter fare tanti punti quest'anno: non so quanti punti serviranno per tornare in Europa, se 50 o 60, ma noi abbiamo le condizioni per farli. Valdepenas, Atta, con la conferma di Fagioli e Ndour, sono tutti giovani molto interessanti.
Su Njie
Ho visto molto bene Njie. Ha fatto un'importante percussione in area di rigore contro il Pisa per far fare gol a Gnonto che ti ha fatto capire la potenza di questo ragazzo. E' stata una sorpresa straordinaria, mi è sembrato di vedere la miglior versione di Leao al Milan.
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