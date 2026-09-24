Ai microfoni di Radio Bruno, l’agente di Víctor Valdepeñas Javier Balboa ha parlato del suo assistito, soffermandosi sulle sue caratteristiche, sull’ambientamento a Firenze e sulle prospettive di impiego.
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l'agente di Víctor Valdepeñas, Javier Balboa ha parlato del suo assistito
Guadagnerà minuti nella squadra titolare, è giovane, si deve adattare, è un processo naturale. Le sue caratteristiche principali sono l’intensità e la velocità, per questo viene paragonato a Hakimi. I suoi numeri dicono che, quando gli altri giocatori calano, lui riesce ancora a dare intensità nella partita. Deve ancora migliorare su alcune cose, ovviamente.
Sulla sua capacità difensiva
È un giocatore molto polivalente, ha ricoperto vari ruoli sia nella difesa a 3 anche in quella a 4. La sua forza è la resistenza e la velocità che gli permette sia di spingere, ma anche di rientrare per difendere.
Le prime impressioni su Firenze e sul Franchi
Quando è arrivato è rimasto sorpreso; vedere così tanta gente ad aspettare e accoglierlo gli ha fatto capire di essere arrivato nel calcio dei grandi. Ha capito cosa era la Serie A che era arrivato in una grande squadra come la Fiorentina. Dai primi giorni ha preso un insegnante di italiano per ambientarsi al più presto, a Firenze sta bene.
Su Mastantuono
Ha sofferto un po’ il salto dal Sudamerica all’Europa, per un giovane non è facile essere catapultati in una realtà come quella del Real Madrid.Scarica la nuova app Viola News
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