Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l'agente di Víctor Valdepeñas, Javier Balboa ha parlato del suo assistito

È un giocatore molto polivalente, ha ricoperto vari ruoli sia nella difesa a 3 anche in quella a 4 . La sua forza è la resistenza e la velocità che gli permette sia di spingere, ma anche di rientrare per difendere.

Quando è arrivato è rimasto sorpreso; vedere così tanta gente ad aspettare e accoglierlo gli ha fatto capire di essere arrivato nel calcio dei grandi. Ha capito cosa era la Serie A che era arrivato in una grande squadra come la Fiorentina. Dai primi giorni ha preso un insegnante di italiano per ambientarsi al più presto, a Firenze sta bene.