Gianluca Mancini è tornato a parlare anche del suo passato alla Fiorentina, raccontando gli anni trascorsi nel settore giovanile viola e quanto quell'esperienza abbia inciso sulla sua crescita, non soltanto calcistica. Il difensore della Roma, intervenuto a "Ruota Libera" di Eurosport, ha ricordato il lungo percorso iniziato a Firenze quando era ancora bambino.

Ho iniziato nella squadra del mio paese poi, a 9 anni, arrivò la Fiorentina e ci restai fino ai diciannove. Lì sono cresciuto calcisticamente ma soprattutto anche come uomo. Quando cominci così presto cresci e diventi uomo velocemente.