Vincenzo Italiano è diventato un idolo in Turchia. L'allenatore del Besiktas si è raccontato al Corriere dello Sport, rilevando un retroscena di mercato sulla sua ex squadra, la Fiorentina:

Fiorentina e Bologna: che stagione prevede dopo il cambio di allenatore di entrambe?

Anche a me è capitato di partire un po’ a rilento, inizia il malumore, gente scontenta, ambiente che si deprime. Sono due piazze di grande livello, dopo le grandi ci sono loro. Per il valore delle rose, penso che si riprenderanno

Ai viola avete portato via Poku...

È vero, però il Besiktas mi aveva proposto anche Njie. Poi è stato scelto Poku. Njie è un ottimo prospetto, farà molto bene nei prossimi anni, la Viola ha fatto un buon affare comunque