Christ Inao Oulai non ha giocato nelle ultime due gare di campionato della Fiorentina, chiuse con quattro punti contro Venezia e Napoli. Il centrocampista ivoriano è fermo ai 123 minuti in Serie A raccolti con Grosso, mentre con Vanoli ha disputato l’intera partita di Coppa Italia contro il Pisa. In quell’occasione ha mostrato le sue qualità con 84 passaggi riusciti su 85, tre passaggi chiave e sette palloni recuperati.

Vanoli ha spiegato le due panchine con la necessità di dare equilibrio alla squadra: «A volte devo sacrificare il talento per l’equilibrio». Secondo il tecnico, Oulai deve ancora imparare a gestire la propria esuberanza quando gioca in un centrocampo a due. Dopo le difficoltà delle prime giornate, la Fiorentina ha migliorato le distanze tra i reparti e, contro il Napoli, ha mostrato progressi anche nel pressing alto.

Per ora Vanoli ritiene che Ndour e Fagioli interpretino meglio i compiti richiesti a centrocampo, ma ha ribadito la fiducia nel futuro di Oulai: «Il suo talento emergerà». Il suo inserimento dipenderà dal lavoro sugli equilibri collettivi, anche in relazione alla crescita difensiva degli altri giovani viola. Impegnato con la Costa d’Avorio, Oulai è atteso di ritorno a Firenze il 4 ottobre. Lo scrive il Corriere Fiorentino.