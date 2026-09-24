Alex Jimenez ha trovato con la Fiorentina il primo gol in Serie A dopo 34 presenze senza reti con il Milan. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, si è sbloccato alla quinta apparizione in viola, proprio contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due ai tempi del Milan era stato difficile: Allegri lo aveva escluso dalla tournée per motivi comportamentali e poi inserito tra i partenti.

L’avvio a Firenze è stato graduale, anche per alcuni problemi fisici. Con Fabio Grosso era partito nelle retrovie, mentre Paolo Vanoli lo ha schierato titolare sia contro il Venezia sia contro il Napoli. Nella sfida con gli azzurri, il suo tiro deviato da Rafa Marin ha regalato alla Fiorentina un pareggio prezioso. Dopo il gol, Jimenez ha giocato con maggiore fiducia e spinta.

Rimasto al Viola Park durante la sosta, l’esterno potrà lavorare con Vanoli sulla condizione fisica e sugli aspetti tattici. La sua duttilità, che gli permette di giocare su entrambe le fasce, è una risorsa per la squadra. Per restare a Firenze dovrà convincere il club a esercitare il diritto di riscatto, fissato a 20 milioni di euro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.