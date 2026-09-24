Paolo Vanoli vuole sfruttare le tre settimane di sosta come una seconda preparazione. Il pareggio con il Napoli ha confermato i progressi della Fiorentina, ma anche mostrato gli aspetti da migliorare. Pur senza gli otto nazionali, il tecnico e il suo staff lavoreranno sulla condizione atletica con programmi calibrati sui singoli. Particolare attenzione sarà riservata ad Arthur Atta e Pedro Gonçalves, ancora alla ricerca della forma migliore.

Sul piano tattico, Vanoli si concentrerà sulla difesa delle palle inattive e sulla fascia sinistra. Viery continuerà a essere provato come terzino, con l’obiettivo di migliorare l’intesa con Ranieri: i due dovranno trovare le giuste distanze e coordinare coperture e uscite.

Contro il Napoli, Valdepeñas ha mostrato personalità quando la Fiorentina aveva bisogno di spingere. Lo spagnolo deve però ancora adattarsi alle richieste tattiche della Serie A, soprattutto nella fase difensiva. Il lavoro sulla corsia mancina proseguirà anche in vista del recupero di Parisi, atteso in gruppo tra dicembre e gennaio. Lo scrive la Nazione.