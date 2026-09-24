Vincenzo Italiano, intervistato dal Corriere dello Sport, parla anche della sua crescita personale e del suo futuro da allenatore:

La squadra italiana che le piacerebbe allenare?

C’è un allenatore che sta studiando?

Ma i nostri giovani trovano poco spazio, soprattutto nei grandi club.

«Nel Besiktas c’è un dirigente tedesco con cui ho discusso di questo tema. Lui dice: “Per voi un diciottenne è troppo giovane, pensate di rovinarlo. Invece in altri Paesi non è così, si ha pazienza, ci si accolla l’errore e l’inesperienza. Voi non avete coraggio con i giovani”. È la verità. Qui al Besiktas abbiamo Fakhili, un 2006 che viene dalla B francese dove il livello è più che basso. Montella mi ha chiamato dicendomi: questo mi piace. E l’ha convocato. Una vera emozione per me. È un ragazzo che sta facendo progressi impressionanti. E poi qui c’è una regola giusta: solo 10 stranieri over e massimo 4 Under 23, poi solo turchi. Quando si è obbligati a seguire una strada, c’è crescita».