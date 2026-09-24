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Meteore Viola - Vigiani

Fiorentino, cresciuto nel vivaio gigliato e lanciato in Serie A in una squadra con Batistuta, Toldo e Rui Costa. Eppure, con la maglia della Fiorentina, Luca Vigiani disputò appena una partita. Lontano dalla sua città riuscì però a costruire una lunga carriera, prima da calciatore e poi da tecnico. Fino al curioso incrocio del destino proprio contro i gigliati nell’unica gara vissuta da allenatore in Serie A. Per la rubrica “Meteore Viola”, analizziamo oggi la storia di Luca Vigiani e vi sveliamo che fine ha fatto oggi.

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