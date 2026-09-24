Fagioli torna in Nazionale, ma Romano sarebbe in vantaggio per una maglia in mediana.
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Nicolò Fagioli si è riconquistato la convocazione in Nazionale dopo le buone prestazioni con la Fiorentina. Il centrocampista viola è quindi a disposizione del CT Roberto Mancini per la prima partita di Nations League, in programma domani sera.
Per il momento, però, Fagioli non sembra essere tra le prime scelte per una maglia da titolare in mezzo al campo. Secondo le indicazioni della vigilia, infatti, il classe 2006 Romano sarebbe in vantaggio per partire dal primo minuto. Una gerarchia che potrebbe comunque cambiare nel corso del torneo, con Fagioli pronto a giocarsi le proprie chance.
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