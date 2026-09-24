Alberto Malusci, ex viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di come la sosta nazionali potrà essere utile per Vanoli:

Non mi piace la parola equilibrio , l’equilibrio fa parte prettamente del centrocampo, colui che ti dà sostegno nella fase di non possesso. Ma in questa Fiorentina c’è realmente bisogno di un equilibrio, viste le qualità che abbiamo a disposizione? Si ha paura di essere squilibrati verso l’attacco senza un centrocampo equilibrato, ma non per forza i centrocampisti devono andare a mordere le caviglie per recuperare palla: si può lavorare anche sulle preventive.

Per me la difesa titolare dovrebbe essere: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas . Ho detto a più riprese che Ranieri è un equilibratore che fa giocare bene tutti i suoi compagni di reparto. Anche Pongracic e Viery possono poi inserirsi nei titolari.

Ndour è un giovane di belle speranze, al momento non lo considero un titolare. Lui dovrebbe iniziare a rischiare un po’, non limitarsi a fare la giocata facile, il cosiddetto compitino, visto e considerato che lui ha molta fiducia dei compagni e dell'allenatore e per questo, deve dare qualcosa in più dal punto di vista dell’estro.