Ospite a Pentasport di Radio Bruno, Alberto Malusci ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sull’importanza della sosta, sull’equilibrio della squadra e sulle possibili scelte in difesa.
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Alberto Malusci, ex viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di come la sosta nazionali potrà essere utile per Vanoli:
La sosta sarà utile per recuperare quei giocatori ancora non al 100%, con Atta. C’è il deficit dei convocati in nazionale, per lavorare al completo dovrà aspettare il rientro dalle nazionali.
Sulla parola “equilibrio”
Non mi piace la parola equilibrio, l’equilibrio fa parte prettamente del centrocampo, colui che ti dà sostegno nella fase di non possesso. Ma in questa Fiorentina c’è realmente bisogno di un equilibrio, viste le qualità che abbiamo a disposizione? Si ha paura di essere squilibrati verso l’attacco senza un centrocampo equilibrato, ma non per forza i centrocampisti devono andare a mordere le caviglie per recuperare palla: si può lavorare anche sulle preventive.
Sul "nuovo calcio"
Preferisco il calcio di quest’anno perché si gioca molto di più, anche se in alcune situazioni gli attaccanti vengono attaccati un po’ eccessivamente dai difensori, però il VAR deve correggere nelle situazioni plateali, quando ce n’è una ovvia la tecnologia deve intervenire.
Sulla difesa
Per me la difesa titolare dovrebbe essere: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. Ho detto a più riprese che Ranieri è un equilibratore che fa giocare bene tutti i suoi compagni di reparto. Anche Pongracic e Viery possono poi inserirsi nei titolari.
Su Ndour
Ndour è un giovane di belle speranze, al momento non lo considero un titolare. Lui dovrebbe iniziare a rischiare un po’, non limitarsi a fare la giocata facile, il cosiddetto compitino, visto e considerato che lui ha molta fiducia dei compagni e dell'allenatore e per questo, deve dare qualcosa in più dal punto di vista dell’estro.
Sulla rosa viola
Abbiamo una rosa ampia che può risolvere la partita a gara in corso. Io ho sempre sostenuto che, con l’avvento dei 5 cambi, non si può parlare di titolarissimi, ma bensì di 16 titolari sui quali l’allenatore potrà scegliere.
Sorpresa Gnonto
Per me si sta mostrando una rivelazione. Lo conoscevo poco, ma vedendolo giocare devo dire che si è inserito molto bene, sta facendo bene e in conferenza stampa ha detto cose molto importanti sulla Fiorentina e Firenze.Scarica la nuova app Viola News
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