Nonostante sia iniziata la sosta, Paolo Vanoli continua ad avere un'idea ben precisa sul ruolo di terzino sinistro, almeno per il momento. Questo perché il tecnico della Fiorentina starebbe continuando a lavorare assiduamente sul fare capire a Viery i giusti movimenti tattici che ne derivano, cercando di evitare gli errori commessi già con Venezia e Napoli (IL LAVORO). Questo, ovviamente, porta l'allenatore a preferire il brasiliano rispetto a Valdepenas, vero e proprio terzino sinistro di ruolo. Ma perché Vanoli ha deciso di dar seguito a questo tipo di idea tattica?

Perché Viery e non Valdepenas?

Tutto nasce dalla parola che il tecnico viola ha già ripetuto più volte nelle varie interviste fatte fino a questo momento:. Avendo come terzino destro un giocatore più forte nell'offendere che nel difendere,(o anche Joao Mario), dotato di grande corsa in fase d'attacco, l'allenatore della Fiorentina, avendo il cosiddetto. E questo ruolo il tecnico lo starebbe cercando di ritagliare in Viery, capace di giocare in quella posizione, visto che già precedentemente nella sua carriera lo ha ricoperto., dato che Venezia e Napoli si sono rese maggiormente pericolose proprio da quelle zone di campo, con Viery che sembrava quasida compiere, lasciando sempre

Vanoli, però, non ha intenzione di mollare, pensa che questa sia l'idea migliore per dare equilibrio alla sua Fiorentina e dunque, almeno per il momento, il brasiliano è avanti nelle gerarchie rispetto ad un Valdepenas (LE PAROLE DEL SUO AGENTE) che, come abbiamo potuto notare in questo primo mese, ha caratteristiche molto più simili a Jimenez. L'allenatore viola ha ribadito anche come l'obiettivo per il futuro sia quello di poter usufruire di quelle caratteristiche su entrambe le fasce, ma per il momento la soluzione migliore è quella di fare a meno di uno, facendolo lavorare e crescere sull'aspetto fisico e tattico (ricordandoci sempre che Valdepenas è un classe 2006, 19enne, che nella passata stagione ha esordito tra i professionisti nella squadra b del Real Madrid). Non dimenticandosi, poi, di Parisi, ancora alle prese con il recupero dopo l'operazione al ginocchio avvenuta a maggio. E, come confermato dal suo agente Giuffredi a TMW, potremmo rivederlo a disposizione nel mese di gennaio.