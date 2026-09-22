Ranieri e Parisi, due pedine della Fiorentina di Vanoli
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Mario Giuffredi, intervenuto al R Star Palermo Football Meeting, ha parlato di Ranieri e Parisi:
«Ranieri è diventato un titolare e ha dimostrato di essere affidabilissimo. Con Vanoli ha fatto bene e, con il suo ritorno, è tornato protagonista. Farà un ottimo campionato»
Su Parisi, invece, Giuffredi ha aggiunto:
«Viene dalla rottura del crociato. Aspettiamo che torni a gennaio e che riprenda il percorso dello scorso anno, quando era uno dei migliori giocatori della Fiorentina»
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